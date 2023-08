VIDEO | Gli ex percettori del Reddito in corteo: "Presto finiremo in mezzo alla strada, così tornerà il lavoro nero"

Una cinquantina di disoccupati si sono mossi da piazza Vittorio Veneto fino all'assessorato regionale al Lavoro, in via Trinacria. Il 25 agosto è partita la seconda tranche di sms con cui l'Inps ha comunicato lo stop del sussidio. Chiesto un incontro con l'assessore Nuccia Albano che però non era in sede. Appuntamento rimandato a giovedì