Gente in giro senza mascherina, controlli dal centro alla provincia: 76 multe in due giorni

La pandemia va avanti ormai da più di nove mesi durante i quali abbiamo appreso che le principali "armi" a nostra disposizione sono il distanziamento interpersonale, l'igiene e l’utilizzo delle mascherine. Eppure non tutti se ne sarebbero convinti tanto che le forze dell’ordine, negli ultimi due giorni, hanno multato 76 persone tra Palermo e provincia per non aver rispettato le prescrizioni previste da Dpcm e ordinanze regionali. Chiuso per 5 giorni un esercizio commerciale per il mancato rispetto delle norme.

Sono gli ultimi dati elaborati dalla Prefettura che coordina i controlli effettuati da carabinieri, polizia, guardia di finanza e polizia municipale. Alcune persone sono state trovate senza mascherina mentre altre non hanno rispettato le norme anti assembramento. Complessivamente sono state controllate oltre 10.300 persone e 1.500 attività commerciali. Dall’inizio del mese le persone multate sono circa 6.076, 18 quelle denunciate, su oltre 45 mila controlli. Su 8.000 esercizi commerciali, ne sono stati multati 21, 7 quelli chiusi per 5 giorni.