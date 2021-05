Devi attivare javascript per riprodurre il video.

VIDEO | L'ottimismo di Costa: "Sicuramente saremo zona gialla, il recupero della nostra vita è vicino"

Il commissario per l'emergenza Covid fa il punto sull'emergenza sanitaria. Dal calo della pressione negli ospedali all'apertura del nuovo hub vaccinale al padiglione 20A. Da oggi vaccini ai 50enni, da lunedì agli over 40: "Tamponi positivi al drive in scesi sotto il 2%. Abbiamo l'impegno di tenere aperto h24"