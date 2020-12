Coronavirus nelle scuole di Palermo: ci sono 451 alunni positivi (su un totale di 116 mila)

Coronavirus nelle scuole siciliane: sono 1.449 su un totale di 447 mila gli studenti dell'Isola di scuola dell'infanzia, elementari e medie, contagiati dal Covid. Nelle scorse ore è arrivato infatti l'esito del monitoraggio dell'Ufficio scolastico regionale nelle scuole. A Palermo e provincia ci sono invece 451 alunni positivi su un totale di 116 mila.

Per quanto riguarda gli alunni dell'Infanzia in Sicilia su 98.648 bambini sono positivi in 118. L'incidenza degli alunni positivi sul totale è dello 0,12%. Per quanto concerne la primaria su un totale di quasi 207mila alunni sono contagiati in 670 (0,32%). Infine per le medie, su 141 mila studenti sono positivi in 661 (percentuale dello 0,47%). Le scuole rilevate in Sicilia sono state in tutto 562, il 98% del totale.

"Ancora una volta - spiegano dall'Ufficio scolastico regionale - si conferma il trend in diminuzione dell’incidenza degli alunni attualmente positivi al Covid rispetto al totale degli alunni della scuola dell’infanzia e del primo ciclo. Tale valore è passato dallo 0,41% del 2 dicembre allo 0,32% dell’11 dicembre. Si precisa che i dati sono confrontabili in quanto per le settimane in cui si è svolta la rilevazione il

riscontro delle scuole si è attestato in un range 95% - 98% rispetto alle scuole di Infanzia e primo ciclo della regione".