Coronavirus, 85 nuovi casi in Sicilia: due morti nelle ultime 24 ore

Sono 85 i casi di Coronavirus in più rispetto alla giornata di ieri a fronte di 4.398 tamponi processati. Secondo l’ultimo bollettino diramato dal ministero della Salute sono stati due i decessi registrati nell’Isola nelle ultime 24 ore (319 in totale). Ieri i nuovi casi di Coronavirus rispetto alla precedente giornate erano stati 182 ma con oltre 6.500 tamponi effettuati. Sono 24 le persone in terapia intensiva (ieri erano 20).

Le vittime sono una donna di Trapani di 95 anni e una di Catania di 80 anni. Per quanto riguarda la distribuzione provincia per provincia: 33 sono i nuovi positivi a Palermo, 3 ad Agrigento, 3 a Caltanissetta, 32 a Catania, uno a Enna, 6 a Ragusa, 3 a Siracusa e uno a Trapani.

Passa da 2.829 a 2.894 (+65) invece il numero dei soggetti in isolamento domiciliare e da 4.108 a 4.115 il numero dei pazienti guariti e dimessi. In Sicilia, dall'inizio della pandemia, i casi totali Covid ammontano adesso a 7.681.

Intanto i numeri dei nuovi casi di positività al Sars-Cov-2 in Italia sono in aumento: oggi in totale sono stati conteggiati 2.578 nuovi casi. Nelle ultime 24 ore sono stati registrati 18 morti, che portano il totale a 35.986 da inizio dell'emergenza. Oggi sono stati processati 92.714 tamponi (ieri 118.932). Sono sei in più rispetto a ieri le persone ricoverate in terapia intensiva