Coronavirus, in Sicilia i contagi restano stabili: 789 i nuovi casi, crescono i ricoveri (+52)

Mentre in Italia la curva dei nuovi contagi da Coronavirus continua a salire (oggi oltre 26 mila), in Sicilia resta stabile: sono infatti 789 i nuovi casi a fronte di 7.226 tamponi processati (10,9% i positivi su test effettuati). Quello che continua invece a salire anche sull'Isola è il numero dei morti (oggi si registrano altre 13 vittime) e quello dei ricoveri di persone positive al Covid. Nelle ultime 24 ore i ricoverati con sintomi sono 52 in più (sono 839 in totale), a questi vanno aggiunti i 115 pazienti in terapia intensiva (+4 rispetto a ieri).

Oggi - secondo il consueto bollettino del ministero della Salute - c'è un buon numero di guariti: 219. Gli attuali positivi sull'Isola diventano quindi 12.745, di cui 11.791 in isolamento domiciliare. I casi totali dall'inizio della pandemia sfiorano quota 20 mila (19.822).

Questo invece il dettaglio per provincia: Palermo +258; Catania +242; Messina +88; Trapani: +53; Ragusa +68; Siracusa +39; Agrigento +1; Caltanissetta +30; Enna +10.

Bagheria, il sindaco: "110 gli attuali positivi"

Nuovo aggiornamento del sindaco di Bagheria, Filippo Maria Tripoli, sull'emergenza Covid 19. Sono 170, da settembre ad oggi, i cittadini bagheresi che hanno contratto il virus, di questi 56 sono guariti, pertanto gli attuali positivi sono 110, 4 i deceduti. In tutto il distretto socio-sanitario 39, che comprende i comuni di Bagheria, Altavilla Milicia, Casteldaccia, Ficarazzi, Santa Flavia i positivi totali sono 300, 5 i deceduti, 79 le guarigioni, 216 gli attuali positivi. "Stiamo mettendo in campo una serie di azioni per venire incontro a tutte le categorie di cittadini e attività che più risentono dell'emergenza pandemica e delle disposizioni dell'ultimo Dpcm - dice il primo cittadino di Bagheria - io non condivido la chiusura alle 18,00 per i ristoranti, ma sono il sindaco di questa città e devo rispettare le regole e norme regionali e nazionali".

Tripoli elenca dunque le iniziative che il Comune sta mettendo in campo. "La prossima settimana ci sarà un nuovo avviso pubblico per i buoni spesa - annuncia il sindaco. Dopo la ricorrenza dei defunti, ci si potrà recare presso l'Assessorato alle Politiche Sociali di via Federico II, a palazzo Busetta, e fare domanda, per i buoni pasto. Verrà pubblicato sul sito web istituzionale l'avviso pubblico. "Sono buoni spesa per le famiglie che stanno subendo forti danni economici per la pandemia, i criteri per la concessione saranno stringenti» - aggiunge il sindaco che riferisce anche degli altri servizi: la navetta di prossimità per le famiglie in isolamento, al fine di aiutarle a a fare la spesa e/o comprare farmaci, che sarà attiva dalle 9 alle 12 e dalle 15,30 alle 18. Per prenotare il servizio si potrà chiamare i numero 348.4124928 e 349.8652000".

La situazione nel resto d'Italia

Si conferma anche oggi il preoccupante trend in costante aumento del numero dei nuovi casi di positività al Sars-Cov-2 che hanno portato il numero dei pazienti Covid a sfiorare quota 300 mila attualmente positivi, livelli mai raggiunti durante la prima ondata. Sono oggi 26.831 i nuovi casi individuati su 118.857 casi testati. 217 i decessi registrati oggi mentre continua la corsa agli ospedali: 115 i nuoi posti occupati in terapia intensiva, mentre 15.964 persone sono ricoverate nei reparti Covid (+983)

Coronavirus, il bollettino di oggi giovedì 29 ottobre

Nuovi casi: 26.831 (ieri 24.991)

Casi testati: 118.857 (ieri 121.820)

Tamponi (diagnostici e di controllo): 201.452 (ieri 198.952)

Attualmente positivi: 299.191 (ieri 276.457)

Deceduti: 38.122, + 217 (ieri 37.905, +205)

Ricoverati: 15.964, + 983 (ieri 14.981, +1026)

Ricoverati in Terapia Intensiva: 1.651, + 115 (ieri 1.536, + 125)

Totale casi positivi: 616.595 (ieri 589.766)

Dimessi/Guariti: 279.282, + 3.878 (ieri 275.404)