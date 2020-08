Coronavirus, in Sicilia 29 nuovi positivi nelle ultime 24 ore: sei a Palermo

Zero decessi, tre guariti e 29 nuovi casi di Coronavirus in Sicilia (6 a Palermo) nelle ultime 24 ore (ben 25 in meno rispetto alla giornata di ieri). Sono questi i dati più significativi che emergono dal bollettino giornaliero del ministro della Salute sull'emergenza Covid. Dei 29 nuovi positivi, cinque sono migranti (uno ad Agrigento, 3 a Pozzallo ed uno a Marzamemi). Sono stati in tutto 2.872 i tamponi processati nelle ultime 24 ore.

Le persone ricoverate con sintomi sono 70, sono invece 10 quelle in terapia intensiva, una in più rispetto alla giornata di ieri. In isolamento domiciliare ci sono 1.004 persone. Il totale degli attualmente positivi sale quindi a 1.084. Resta invariato il numero dei decessi: 286. I casi totali di positivi al Coronavirus dall'inizio della pandemia ammontano a 4.257. Questa la divisione fra le province: 3 Agrigento, 3 Catania, 5 Messina, 6 Palermo, 5 Ragusa, 3 Trapani, 2 Siracusa, 2 Enna.

Per quanto riguarda invece il bollettino sull'epidemia in Italia, sono 1.444 i nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore nell'intera Penisola (266.853 da inizio emergenza). C'è una sola vittima. Si registra un nuovo record dei tamponi effettuati che sfiorano quota 100 mila (99.108 per la precisione). Ci sono 79 persone in terapia intensiva: cinque in più di ieri.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.