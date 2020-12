Coronavirus, in Sicilia pochi tamponi e tasso di positività in salita: 914 i nuovi casi

Costante il numero di nuovi contagi, sale il tasso di positività, stabile il numero di posti occupato in ospedale. Anche oggi sul fronte Coronavirus i numeri rispecchiano il trend degli ultimi giorni. Secondo il bollettino del ministero della Salute sull'Isola sono stati individuati 914 nuovi casi su 7.091 tamponi processati (12,8% i positivi su test processati). E' opportuno ricordare che nel numero di tamponi non rientrano quelli "rapidi" ma sono quelli "molecolari". Purtroppo anche oggi si registrano delle vittime che erano positive al Covid: e sono 32.

La situazione negli ospedali è pressocché stabile rispetto a ieri, con 1.426 posti letto occupati: i ricoveri ordinari sono 1.237 (+11 rispetto a ieri) mentre le terapie intesive sono 189 (-9) con 12 nuovi ingressi giornalieri. I guariti nelle ultime 24 ore sono 760, mentre gli attuali positivi diventano 35.841. Di questi 34.415 sono in isolamento domiciliare.

Questo il quadro regionale. Diamo uno sguardo ai dati delle province: Catania resta la più colpita con 373 nuovi casi, poi Palermo 214, Messina 201; Ragusa 14; Trapani 1; Siracusa 71; Agrigento 0; Caltanissetta 27; Enna 13.

Rientro per le festività, il bilancio dei controlli

Sono complessivamente 2.286 i tamponi rapidi effettuati a Palermo e 39 i positivi nella prima giornata in cui è entrata in vigore l’ordinanza del presidente della Regione, Nello Musumeci, che punta a contrastare la diffusione del Coronavirus in un periodo caratterizzato dall'incremento della mobilità. A Palermo sono 4 i punti screening allestiti dal direttore generale dell’Asp, Daniela Faraopni, e dal commissario per l’emergenza covid, Renato Costa: Aeroporto, Fiera del Mediterraneo ed i porti di Palermo e Termini Imerese.

Questo nel dettaglio il report di oggi aggiornato alle ore 16

- Aeroporto Falcone e Borsellino: 800 tamponi – 0 positivi

- Porto di Palermo: 380 tamponi – 0 positivi

- Porto di Termini Imerese: 86 tamponi – 0 positivi

- Fiera del Mediterraneo: 1.020 tamponi – 39 positivi.

Coloro i quali risultano positivi al tampone rapido, vengono sottoposti nella stessa sede al “molecolare” nel rispetto dei protocolli diagnostici. Per consentire anche agli utenti della provincia di usufruire dell’attività di screening, sono in funzione altri tre “punti” periferici attivi ogni giorno dalle ore 8 alle 12: Ospedale Madonna dell’Alto di Petralia Sottana; Ospedale di Partinico e Poliambulatorio di Lercara Friddi.

La situazione nel resto d'Italia

Il nuovo bollettino del Ministero della Salute di oggi segnala oltre 12 mila nuovi casi e purtroppo 491 morti correlati all'infezione da Coronavirus. 138 i nuovi pazienti che hanno dovuto fare accesso alle terapie intensive per restare in vita. 675.109 gli attualmente positivi. L'ultimo bollettino Coronavirus pubblicato ieri domenica dicembre riportava 17.938 nuovi contagi su 152.697 tamponi effettuati. E 484 le vittime.

Coronavirus, il bollettino del 14 dicembre

Nuovi casi: 12.030

Casi testati: 51.152

Tamponi (diagnostici e di controllo): 103.584

Attualmente positivi: 675.109

Ricoverati: 27.765, +30 (ieri 27.735)

Ricoverati in Terapia Intensiva: 3.095, -63. 138 nuovi (3.158, -41. 152 nuovi)

Totale casi positivi: 1.855.737

Deceduti: 65.011

Totale Dimessi/Guariti: 1.115.617