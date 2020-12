Altavilla Milicia, la coop Giogio La Pira dona al Comune farmaci per un valore di 13 mila euro

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

La “Giorgio La Pira cooperativa sociale onlus” dona al comune di Altavilla Milicia una fornitura di fermenti lattici vivi, integratori di magnesio e antinfluenzali per un valore complessivo di circa 13 mila euro.

Il presidente della “Giorgio La Pira Cooperativa Sociale Onlus” Gianfranco Marotta rende noto che, in collaborazione con il Comune di Altavilla Milicia e concordemente col sindaco Giuseppe Virga, vista la delicata situazione di prevenzione sanitaria che sta vivendo il Paese ed in particolare la speciale attenzione e tutela che occorre garantire agli anziani ed ai minori, la coop La Pira ha fatto dono alla cittadinanza di una fornitura di fermenti lattici vivi per adulti (1.1152 confezioni), fermenti lattici per bambini (336 confezioni), integratore di magnesio per bambini (56 confezioni) e antinfluenzale con paracetamolo (197 confezioni) dal quantitativo pari al valore economico di circa euro 13 mila.

