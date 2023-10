Vucciria, maxi controlli delle forze dell'ordine: identificate 438 persone

Quasi 450 persone identificate, tre locali controllati, sanzioni amministrative per un totale di 650 euro. E' il bilancio della maxi operazione messa a segno dalla polizia alla Vucciria tra venerdì e sabato notte. Sotto la lente di ingrandimento il fenomeno della mala movida, "spesso caratterizzato da abusivismo commerciale ed illegalità diffusa", dicono dalla questura.

Obiettivo: vigilare sulla situazione e di innalzare i livelli di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, "garantendo le esigenze e le legittime aspettative tanto dei residenti, quanto degli esercenti e dei loro clienti, in attuazione delle direttive del ministro dell’Interno e sulla base delle strategie di intervento condivise in sede di comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica", spiegano dalla questura.

Durante le operazioni sono state identificate 438 persone, di cui 68 con precedenti penali o di polizia. "L’obiettivo - dicono dalla questura - è quello di affermare la presenza dello Stato in queste zone, restituendo il senso e la percezione della sicurezza nelle comunità che vi abitano. Nella zona della Vucciria, tra venerdì e sabato, sono stati effettuati diversi servizi che hanno visto un dispiegamento complessivo di circa 130 unità, con la collaborazione tra personale della polizia, dell’Arma dei carabinieri, della polizia municipale e dei vigili del fuoco".

I vigili hanno eseguito i controlli in tre locali, elevando sanzioni amministrative per un totale di 650 euro e ponendo sotto sequestro amministrativo dell’apperecchiatura per la diffusione sonora. Grande attenzione è stata posta infine nei controlli di persone destinatarie di misure di prevenzione del questore, come l’avviso orale.