Vendevano pesce e rotoloni di carta ma non avevano autorizzazioni, multati 2 ambulanti

Uno vendeva pesce che esponeva sulla sua bancarella, l’altro invece prodotti per la casa, ma avevano qualcosa in Comune: non possedevano alcuna licenza per il commercio. La guardia di finanza ha multato due ambulanti a Campofelice di Roccella e Corleone, procendo parallelamente al sequestro dei loro prodotti.

Nel primo caso le fiamme gialle di Cefalù hanno sottoposto a controlli un ambulante di Campofelice che si era posizionato nei pressi di viale Italia. "Non è stato in grado - spiegano - di fornire né le autorizzazioni né la documentazione sulla tracciabilità del pescato". I 35 chili di prodotti, giudicati non idonei dal personale dell'Asp, sono stati sequestrati e portati in discarica per la distruzione.

Nella seconda occasione i finanzieri della tenenza di Corleone hanno sorpreso un abusivo che vendeva rotoloni di carta assorbente, ma come il "collega" non aveva alcuna licenza. Per lui, oltre il sequestro del prodotto, è arrivata una sanzione che va da 258 a 2.582 euro. Le posizioni di entrambi sono al vaglio dei militari per gli adempimenti di competenza.

"Continuano i controlli delle fiamme gialle - si legge in una nota - per assicurare il rispetto delle misure di sicurezza adottate dall’autorità governativa nel periodo di emergenza epidemiologica e garantire la legalità nelle fasi della commercializzazione al dettaglio, soprattutto di generi alimentari, con lo scopo di tutelare la salute dei consumatori e nel contempo salvaguardare i venditori autorizzati".

