Arrestato un 56enne che prima ha finto il furto di un pc prestato da un amico e poi, in altra circostanza, ha derubato una donna che l’aveva ospitato a casa dopo averlo conosciuto sui social. Protagonista di quanto accaduto tra Reggio Emilia e Bari è un palermitano di 56 anni che, oltre al pagamento di una multa da mille euro, dovrà scontare una pena di 3 anni visto che due sentenze a suo carico sono diventate definitive.

L'uomo in due diverse occasioni si è reso responsabile di un caso di simulazione di reato in provincia di Reggio Emilia e di un furto aggravato a Bari. Nel primo caso, risalente al 2009, l'uomo si era fatto prestare un pc portatile da un amico per organizzare una messinscena e denunciarne il furto così da evitare di doverlo restituire. Un tentativo di raggiro scoperto dai carabinieri della stazione di Campagnola Emilia.

L'altro episodio invece risale al 2015. Secondo quanto ricostruito il 56enne avrebbe rubato in casa di una donna che, dopo averlo conosciuto sui social social network, lo aveva ospitato nella sua casa a Bari. L'uomo avrebbe approfittato di quell'occasione per rubarle tutti i suoi gioielli in oro che, al termine delle indagini, sono stati trovati in posesso dell'uomo.

L'uomo, domiciliato a Correggio, è stato riconosciuto colpevole da due tribunali e ora le sentenza emesse nei suo confronti sono diventate definitive. Per questi motivi l'Ufficio esecuzioni penali della Procura di Bari ha emesso un provvedimento restrittivo che è stato eseguito dai carabinieri. L’altro ieri i militari dell'Arma lo hanno arrestato e portato nel carcere di Reggio Emilia dove sconterà la pena.