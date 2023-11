Concorso per autisti Rap, in 5 riammessi dopo i ricorsi: "Le assunzioni slittano al 2024"

Slitta l'assunzione dei 46 autisti alla Rap. La selezione è iniziata nel 2021 col concorso al quale hanno inizialmente partecipato oltre 4 mila candidati e a metà dello scorso settembre è stata pubblicata la graduatoria stilata al termine delle prove orali e pratiche. L'iter avrebbe dovuto concludersi, secondo quanto previsto dall'azienda di piazzetta Cairoli, nei primi giorni di novembre. Ma alcuni ricorsi e un atto amministrativo non ancora adempiuto hanno costretto la società partecipata di piazzetta Cairoli a posticipare l'ingresso del nuovo personale che sarà chiamato a guidare autocompattatori e altri mezzi "Se ne parlerà l'anno prossimo", fanno sapere dalla Rap.

Sono, infatti, cinque i soggetti che, in seguito al pronunciamento del giudice del lavoro, sono stati riammessi alla selezione: quattro candidati, inizialmente esclusi dopo la prova orale, sono stati riammessi e dovranno ora fare la prova di guida, un altro candidato dovrà invece partire dall'orale. "Il tutto - stimano da Rap - si concluderà entro la fine di questo mese. Poi però occorrerà stilare la graduatoria di merito definitiva che sarà portata al Cda per l'approvazione. A quel punto, i vincitori verranno chiamati per le visite mediche e successivamente si potrà procedere alla firma dei contratti".

Ciò però non potrà avvenire entro la fine del 2023. "Perché - spiegano ancora dalla società partecipata - il Comune non ha ancora approvato il piano di fabbisogno del personale della Rap e senza questo provvedimento non si possono fare assunzioni nell'anno in corso". Insomma, ci sarà da aspettare il 2024 per i 46 vincitori. E non è detto che successivamente non si aprano le porte per altri partecipanti alla selezione. Come ha più volte precisato la Rap, infatti, la graduatoria definitiva "sarà efficace per tre anni dalla pubblicazione e in caso di pensionamenti o di nuove assunzioni di autisti si potrà procedere allo scorrimento della lista".