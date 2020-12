Lutto al Comune, morto ex vicesegretario generale Carmelo Pecoraro

E' morto Carmelo Pecoraro, ex vicesegretario generale ed ex presidente del Nucleo di Valutazione del Comune. Lo si apprende da una nota di Palazzo delle Aquile. Il sindaco Leoluca Orlando lo ricorda come un "dirigente di grandissima esperienza e competenza, che per tanti anni ha prestato la propria professionalità a servizio della città ed anche in anni recenti aveva dato il proprio contributo al miglioramento della macchina comunale".