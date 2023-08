"A partire dalla prossima settimana, il Comune metterà in pagamento il bonus caregiver familiari dei disabili gravi e gravissimi". Lo rende noto l'assessore alle Politiche sociali, Rosi Pennino, spiegando che i ritardi nell'erogazione delle somme si sono verificati "perché alcune domande sono state presentate due o tre volte - con pec, mail e brevi manu - e quindi a tutela dei beneficiari è stato necessario fare un filtro".

A presentare istanza sono stati in totale 5 mila soggetti. Lo scorso 24 giugno l'ufficio comunale Interventi per persone con disabilità ha pubblicato gli elenchi degli ammessi ai contributi una tantum per gli anni 2018, 2019 e 2020, che a breve verranno liquidati.

Lo Stato, per il tramite dela Regione, ha assegnato a Palermo circa 530 mila euro. "Una cifra esigua - sottolinea l'assessore Pennino - che garantirà complessivamente circa 150 euro (50 euro all'anno) a chi assiste disabili gravi e circa 300 euro (100 euro annui) a chi assiste disabili gravissimi". Al di là dell'importo, il bonus caregiver, secondo l'esponente della Giunta comunale che ha la delega alle Politiche sociali, "istituisce un principio sacrosanto: ovvero il riconoscimento di un sostegno a chi assiste i disabili".

"In attesa della prossima tranche che riceveremo dallo Stato, che si spera sia più sostanziosa, abbiamo stilato una graduatoria che diventerà stabile e sarà aggiornata solo con le nuove istanze", conclude Pennino.