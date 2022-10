L'assessore Mineo incontra i sindacati di Reset, la Cisal: "Ora bisogna rilanciare la società"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

“Nella giornata di oggi ho avuto modo di ricevere tutte le sigle sindacali della Reset. Nel corso dell’incontro, che si è svolto in un clima di serena collaborazione, si è discusso delle prospettive di rilancio dell’azienda con la rassicurazione da parte dell’amministrazione comunale di instaurare un dialogo costruttivo e continuo negli interessi dell’azienda che rappresenta un asset importante e strategico per le attività del Comune". Così in una nota l’assessore per i Rapporti con Reset, Andrea Mineo.

"L'incontro di oggi fra l'amministrazione comunale di Palermo e i sindacati sul futuro della Reset - dicono Giuseppe Badagliacca, Gianluca Colombino e Nicolò Scaglione della Cisal - è stato positivo e ha gettato le basi per un nuovo corso: il miglioramento dei servizi ai palermitani non può che passare da un rilancio della Reset e dei suoi lavoratori che nel tempo hanno acquisito professionalità e competenze. Abbiamo apprezzato la disponibilità dell'assessore Andrea Mineo al confronto e ci auguriamo che il Comune finalmente adegui il contratto di servizio alle reali esigenze della città".