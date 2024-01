La Giunta comunale, su proposta degli assessori Carta e Forzinetti, ha approvato le linee guida per l'istituzione delle aree di carico e scarico dei bagagli a servizio delle strutture ricettive. Un modo per consentire ai turisti di parcheggiare senza rischiare multe, soprattutto nel perimetro della Ztl.

I criteri individuati prevedono la possibilità di assegnare uno stallo alle strutture che hanno da 11 a 25 stanze; massimo due stalli per quelle che hanno da 26 a 45 stanze; 3 stalli per gli alberghi con più di 45 stanze. Non è previsto alcuno stallo per le strutture che hanno un massimo di 10 stanze. L'ufficio concessioni Suolo pubblico si occuperà di istruire le nuove pratiche per il rilascio degli stalli di sosta in conformità delle linee guida appena approvate, calcolando il relativo canone unico patrimoniale.