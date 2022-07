Carrozze e cavalli stremati dal caldo, la denuncia: "A Palermo cose da barbari"

L'associazione consumatori Rete Sociale Attiva, in questi giorni sta ricevendo tantissime segnalazioni, di cittadini, di giovani e di associazioni in difesa degli animali, che denunciano quanto avviene a Palermo. "Assistiamo ancora oggi alla vergognosa barbarie dello sfruttamento dei cavalli che trainano le carrozze con pletore di turisti.

Anche in Italia finalmente esistono diverse leggi che tutelano il diritto al rispetto ed alla vita degli animali", dichiara la responsabile di Rete Sociale Attiva Palermo, Isabella Geraci.

"E' impensabile - rincara la dose il segretario regionale di Rete Sociale Attiva, Andrea Monteleone - che ancora nel 2022 Palermo non abbia un regolamento che tuteli il diritto alla vita degli animali domestici e gli animali utilizzati ai fini imprenditoriali dagli esseri umani. In questo periodo, nel quale in Sicilia si toccano i 40 e passa gradi all'ombra, è veramente un massacro emotivo dover subire quotidianamente la vista di tanta sofferenza. Cavalli sudati, con la bava alla bocca, stremati e con lo sguardo che chiede pietà... una pietà che non arriva dai loro 'padroni'. Non è più accettabile che ancora ad oggi si possa permettere che i cavalli trainino carrozze piene di individui interessati solo a fotografarsi davanti alle bellezze della città scordandosi completamente che un cavallo li sta trainando per tutta la città con 40 gradi all'ombra".

Così Rete Sociale Attiva, assieme alle associazioni animaliste che hanno segnalato quanto avviene sulle strade del centro, chiede che "lo sfruttamento degli animali ai fini economici nel territorio di Palermo venga regolamentato creando regole a loro tutela. Riteniamo condizioni salienti prevedere dei punti ristoro per questi poveri cavalli dove possano trovare dell'acqua per abbeverarsi e un po' d'ombra per riprendersi dalla calura".

Rete Sociale Attiva propone inoltre: "Obbligo di interrompere il traino delle carrozze turistiche nella fascia oraria dalle 11.30 alle 17 quando la temperatura raggiunge e supera i 28 gradi. Istituire una squadra di controllori, con capacità di polizia, per controllare il rispetto del regolamento. Prevedere sanzioni esemplari per coloro i quali trattano i loro animali in maniera violenta e selvaggia".