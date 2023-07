Al porto Filt e Cgil inaugurano la "Casa dei portuali e dei marittimi" intitolata a Sebastiano Baudo

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Alla presenza dei vertici del sindacato Filt (Federazione Italiana Lavoratori Trasporti) e della Cgil, è stata inaugurata stamattina al porto di Palermo (palazzina Stella Maris) la nuova sede del relativo comparto portuali e marittimi dedicata al compianto autoferrotranviere Sebastiano Baudo e denominata "Casa dei Portuali e dei Marittimi".

Con questa nuova sede prende vita un nuovo percorso di tutela dei diritti collettivi e individuali, una vera e propria "Casa dei lavoratori”. Un laboratorio di ricerca, accoglienza, tutela, servizi, formazione, approfondimento e diffusione della cultura sindacale e dei diritti nei luoghi di lavoro e non solo. Un punto di riferimento necessario in una delle più importanti infrastrutture della città metropolitana di Palermo e della Sicilia.

Per un sindacato, stare in mezzo ai lavoratori e nei luoghi dove essi stessi svolgono la loro attività è uno degli obiettivi più importanti da mantenere e allo stesso tempo rilanciare. Categoria, servizi e confederalità in un unico luogo. Un modo come un altro per dire “la Federazione Italiana Lavoratori Trasporti della Cgil è qui, ritenetela casa vostra”. Per ogni esigenza dei lavoratori del settore portuale e marittimo, la nuova sede sarà aperta da lunedì a venerdì.