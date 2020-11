Una bottiglia e un accendino davanti a una panineria, intervento degli artificieri

Una bottiglia e un accendino trovati davanti alla saracinesca di una panineria. E' successo questa mattina in piazza Vergine Maria, a pochi metri dalla Tonnara Bordonaro. Il titolare di un'attività ha chiamato il numero unico d'emergenza segnalando l'insolito ritrovamento. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia insieme agli artificieri e ai vigili del fuoco.

L'area è stata circoscritta per tenere lontani i curiosi. Il personale della Scientifica ha eseguito i rilievi per individuare eventuali impronte digitali lasciate sulla bottiglia, mentre altri agenti hanno sequestrato un accendino di colore azzuro. Poi è stato il turno degli artificieri che hanno applicato una mini carica esplosiva sulla bottiglia e l'hanno agganciata a un verricello per sollevarla di circa mezzo metro.

Dopo un breve conto alla rovescia la bottiglia è stata fatta esplodere sotto l'occhio vigili delle squadre del 115. Al suo interno però non c'era nulla di pericoloso ma solo un chilo circa di sabbia grossolana. La strada è stata riaperta alla circolazione dopo più di un'ora. Il titolare dell'attività che vende street food è stato ascoltato per cercare di chiarire chi possa essere il responsabile.

