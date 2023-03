Borse di studio ai figli delle vittime di violenza di genere: ecco come presentare le domande

Il Comitato di solidarietà istituito in prefettura, per l'anno scolastico 2023-2024, ha deliberato gli importi dei sostegni: agli studenti della scuola primaria andranno 500 euro, 800 euro a quelli delle medie, 1.600 euro per chi frequenta le superiori e 2.300 euro per gli universitari