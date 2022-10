Borgo Nuovo, l'idea di Figuccia: "Apriremo il centro sociale ad associazioni e società sportive"

Il centro sociale di Borgo Nuovo, a piazza Santa Cristina, diventerà un punto di riferimento dell'intero quartiere per iniziative sociali che riguardano sport e politiche giovanili. E' questa l'idea dell'assessore comunale al Turismo, Sport e Politiche giovanili, Sabrina Figuccia, che vuole creare "uno spazio dove giovani ed anziani possano giocare, trascorrere il proprio tempo libero o incontrare altri abitanti di Borgo Nuovo".

Gli ampi locali del centro sociale, sia al chiuso che all’aperto, "saranno presto a disposizione di associazioni, società sportive ed enti di promozione sportiva", annuncia Figuccia, "che desiderano svolgere attività sociali, ricreative o sportive, potranno magari organizzare tornei di ping pong, di burraco, di tressette, di ginnastica o altre attività".

"Rispetto al passato, l'amministrazione vuole cambiare decisamente passo e, tra i tanti obiettivi, c’è anche quello di offrire, di concerto con i consiglieri della quinta circoscrizione, a chi abita in un quartiere di periferia come Borgo Nuovo, la possibilità di poter usufruire di spazi finora sottoutilizzati. Gli spazi comunali sono pubblici e devono essere a disposizione di tutti i cittadini. Noi, come amministratori, abbiamo il dovere di cercare di trasformare e migliorare, anche con piccoli gesti, un quartiere rimasto troppo a lungo dimenticato dalla politica", conclude l'assessore.