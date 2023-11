Bagheria, il 29 novembre cerimonia di scopertura della targa sull'uscio della Putìa di Ignazio Buttitta

Tra i poeti contemporanei che hanno scelto di esprimersi in siciliano, il bagherese Ignazio Buttitta è il più conosciuto, in Sicilia in Italia e anche nel resto del mondo vista la fama che rivestiva in alcuni paesi d'Europa. La sua opera traduce in versi un intero secolo di storia sociale, politica ed intellettuale dell'Isola. Il Comune di Bagheria e la Fondazione Buttitta con la collaborazione della famiglia del poeta hanno organizzato una cerimonia per la scopertura di una targa all'ingresso della vecchia "Putìa" del maestro, che si trova in corso Umberto I a Bagheria, di "sutta l'aiccu" .

La cerimonia si terrà mercoledì 29 novembre 2023 alle ore 16:00, durante la quale anche la putìa stessa potrà essere visitata. Saranno previsti poi dei giorni di apertura per permettere a turisti e visitatori di poter vedere lo storico negozio dove il grande poeta vendeva generi alimentari. In verità Buttitta in quella putia era cresciuto, a lavorarci per primo era il padre. Al poeta va il merito di averla trasformata in una sorta di cenacolo della cultura e luogo di incontro e confronto. A scoprire la targa il sindaco di Bagheria Filippo Maria Tripoli, alla presenza del vicesindaco e assessore alla Cultura Daniele Vella e del resto della Giunta.

Parteciperanno alla cerimonia inoltre la professoressa Flora Buttitta. il professore Emanuele Buttitta e la dottoressa Nara Bernardi, nipoti del poeta. Presenti anche il professore Rosario Perricone, direttore del Museo delle Marionette, la dottoressa Claudia Urzì ed il dottor Salvatore D'Onofrio, che ha curato l'allestimento fotografico e parteciperà al reading di poesie. L'evento durante il quale si svolgerà anche un recital delle più note poesie del poeta, prevede anche l'esibizione di Massimo La Rosa, trombonista solista di fama internazionale. Già primo trombone dell’Orchestra del teatro La Fenice di Venezia, Principal Trombonist della Cleveland orchestra; attualmente primo trombone dell’Orchestra sinfonica siciliana.