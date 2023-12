Evento di Avo Palermo all'Asp di via La Loggia: "Portare un momento di conforto a chi sta male"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Come ogni anno, anche quest'anno, si è svolto l'evento di Avo Palermo presso l'Hospice dell'ASP 6 di via La Loggia. Questo evento nasce dalla volontà dell'Avo Palermo di portare un momento di conforto a chi sta male in un reparto particolare come può esserlo l'Hospice. Da anni l'Avo Palermo svolge il servizio di volontariato presso questa struttura con la consapevolezza che chi si trova in questo reparto vive il suo ultimo tempo di vita e proprio per questo motivo ha bisogno ed accetta che ci sia un conforto, oltre che con il personale sanitario, anche con persone che hanno la capacità di saper ascoltare ed imparare. I Volontari Avo, formati con appositi corsi, hanno la capacità di saper interagire in maniera positiva con chi sta male e con i loro familiari, che spesso si ritrovano a subire maggiormente quanto sta avvenendo al loro caro. Anche quest'anno abbiamo avuto la partecipazione graditissima dell'Istituto Einaudi Pareto di Palermo che con i ragazzi della 3H e della 4H, accompagnati dai loro professori Mulè, Lauricella, Pepe e Punturo, che ringraziamo per la loro professionalità, hanno letto alcuni brani del loro percorso di studio che si adatta perfettamente al bisogno psicologico di chi si trova nella condizione di salute degli ospiti dell'Hospice. La malattia si cura con gli interventi medico/sanitari, ma esiste anche l'aspetto psicologico che va curato, con questi interventi illustrati dai ragazzi e con l'azione di sostegno messa sul campo dai volontari AVO Palermo. Un grazie va alla Dirigente dell'Istituto scolastico Einaudi Pareto Prof.ssa Maria Rita Di Maggio, e si ringrazia sempre per la loro accoglienza e coinvolgimento nelle varie iniziative che ogni volta vengono attuate il personale sanitario, e per tutti loro ringraziamo la Dr.ssa Lunetta ed i Dott.ri Caruso e Piruozzolo. Il Dr. Andrea Monteleone Presidente di AVO Palermo ha anche ringraziato la società IGES Srl titolare del marchio TODIS per aver donato i panettoni all'intero reparto e la soc. FA.IM. Srl, che ha sponsorizzato l'evento. I volontari si sono confrontati con la struttura dell'Hospice e l'incontro ha permesso di poter programmare nuove iniziative che serviranno a fidelizzare sempre più l'AVO Palermo con il reparto Hospice ed i suoi operatori. All'interno dell'evento di oggi si ha avuto anche l'opportunità di un momento di degustazione delle specialità tipiche siciliane oltre a delle magnifiche cassate siciliane. Prodotti offerti dal Bar Settebello di vl. Regione Siciliana e dal Mini Bar Conti della Stazione Centrale. Infine per la prima volta l'alberello d'ulivo che era stato piantato per la giornata Nazionale del Volontariato il 26 Ottobre 2021 ha dato i suoi primi frutti che, conditi, sono stati offerti ai partecipanti. Il Presidente Dr. Andrea Monteleone