Lavori sull'A19: chiusura in entrambe le direzioni tra gli svincoli di Buonfornello e l'agglomerato industriale

Nella notte tra giovedì 5 e venerdì 6 maggio, nella fascia oraria compresa tra le ore 22 e le ore 6 del mattino, l’autostrada A19 “Palermo-Catania” sarà chiusa in entrambe le direzioni tra gli svincoli di Buonfornello e agglomerato industriale. "Il provvedimento - dicono dagli uffici dell'Anas - è necessario per consentire a E-Distribuzione di eseguire i lavori di sostituzione di un elettrodotto di media tensione in attraversamento delle carreggiate autostradali in corrispondenza del chilometro 38. Durante la chiusura, il percorso alternativo è costituito dalla strada statale 113 “Settentrionale Sicula”".