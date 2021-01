VIDEO | Incendio all'asilo Peter Pan, il Cep si ribella: "Arroganza mafiosa, hanno sfidato un quartiere"

Il Cep si ribella dopo l'incendio al nido Peter Pan. Nel campetto della parrocchia San Giovanni Apostolo residenti, associazioni e istituzioni si sono riuniti, distanziati nel rispetto delle norme anti Covid, per discutere di quanto accaduto sabato scorso all'asilo di via Barisano da Trani e costruire insieme alternative possibili nel segno della bellezza e della cultura. Tra i presenti, insieme al Consiglio della Sesta circoscrizione, la presidente della Commissione Cultura alla Camera Vittoria Casa, il Centro Studi Pio La Torre nella persona della vicepresidente Rita barbera e gli assessori comunali alla Scuola e alla Cittadinanza solidale Giovanna Marano e Giuseppe Mattina.

Lanciato un appello alla mobilitazione collettiva attraverso l'hashtah #iostoconPeterPan "per fare tornare - dicono gli assessori - il nido comunale Peter Pan ad essere un luogo di solidarietà, gioco, crescita, bellezza e creatività per bambini, bambine e famiglie del quartiere Cep. La cura educativa e l’impegno pedagogico dell’amministrazione non si ferma di fronte al rogo appiccato da mani criminali che ha devastato la sede dell’asilo la sera del 2 gennaio scorso".

"Di fronte a questo ignobile gesto a danno dell’infanzia e del suo diritto ad una educazione di qualità - continuano Marano e Mattina - il Comune di Palermo sta facendo tutti gli sforzi possibili per restituire questo spazio vitale e, da subito, ha attivato tutte le proprie energie e risorse per raggiungere l’obiettivo, senza desistere e con l’attenzione di sempre. Invitiamo tutti e tutte a prendere posizione, a dire no ai ladri di futuro, a sostenere il percorso di rinascita, ad agire per restituire il PeterPan al territorio. Lanciamo un appello a cittadine e cittadini, associazioni, aziende. Un’azione unitaria e compatta della comunità educante è fondamentale perché si possa creare intorno al nido una rete solidale che, con piccole o grandi azioni individuali o collettive, possa contribuire ad attivare la collettività a protezione e salvaguardia del servizio educativo come bene comune"