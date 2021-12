Raffica di scippi in zona stazione, tra le vittime anche la figlia di un magistrato: fermato un giovane

Avrebbe messo a segno almeno tre colpi in rapida successione ma il sospetto degli investigatori e che la lista degli scippi, dalla stazione centrale fino alla zona dell’ospedale Buccheri La Ferla, sia decisamente più lunga. La polizia ha fermato nei giorni scorsi un 22enne, residente in zona Oreto, accusato di aver rubato diversi cellulari e portafogli. Tra le sue vittime, perlopiù giovani tra i 18 e i 30 anni, anche la figlia di un magistrato.

Ad eseguire il provvedimento di fermo - firmato dal sostituto procuratore Andrea Zoppi, dall’aggiunto Ennio Petrigni e convalidato ieri mattina dal gip - sono stati i Falchi della squadra mobile. L’allarme è scattato dopo alcuni scippi registrati la scorsa settimana tra il centro e la zona della costa sud e tutti con modalità simili. Si trattava di un giovane che utilizzava uno scooter - in un caso risultato rubato - per avvicinarsi di soppiatto alle vittime, magari distratte durante una conversazione telefonica, e strappargli lo smartphone dalle mani.

Dopo ogni rapina gli investigatori hanno raccolto i primi indizi per poi cercare riscontro nelle riprese delle telecamere di videosorveglianza installate nei paraggi. Mettendo insieme i vari tasselli i poliziotti sono risaliti all’identità del 22enne, ritenuto responsabile di tre episodi. Sulla scorta dei risultati investigativi acquisiti i magistrati hanno chiesto e ottenuto il fermo del giovane.

Le indagini della squadra mobile però proseguono per chiarire le responsabilità dell'indagato in relazione ad altri scippi avvenuti nella stessa zona. Oltre una quindicina i casi sui quali sono ancora in corso accertamenti. Ad entrare in azione potrebbe essere stato lo stesso 22enne che però potrebbe aver agito in compagnia di un complice, una giovane donna, che gli investigatori proveranno a individuare.