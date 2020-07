Mega piantagione di marijuana a Belmonte, dopo l'appostamento scatta il blitz: 3 arresti

Grazie agli elicotteri i carabinieri hanno individuato un'area in cui erano state coltivate 400 piante - alte da 70 centimetri a 3,5 metri - in contrada Casale Valle della Tavola. In manette tre palermitani di 43, 30 e 27 anni