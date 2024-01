Apertura nuovo teatro a Palermo, al via i casting per attori e cantanti

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

La produzione Teatro AppArte è alla ricerca di attori e cantanti professionisti o con comprovata esperienza nel settore, da inserire subito nello spettacolo di apertura. Le audizioni saranno strutturate in modo tale da consentire agli artisti di mostrare la propria versatilità e abilità in una varietà di scenari. Il casting, previa convocazione, si terrà presso la sede del teatro in via Furitano n. 5, a Palermo, il 13 gennaio, a partire dalle 10:30. Per candidarsi alle audizioni è necessario inviare il proprio curriculum artistico, corredato di foto, all'indirizzo email casting@teatroapparte.it entro le ore 21:00 del 12 gennaio. I candidati selezionati saranno contattati tramite email e riceveranno tutte le informazioni sull’audizione.