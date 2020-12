Alluvione del 15 luglio, il caso finisce sul tavolo del Governo regionale

"La relazione sull'evento meteo del 15 luglio è stata inviata oggi al Governo regionale". Lo dichiara l'assessore Maria Prestigiacomo. "Si - dice - tratta di una prima relazione relativa alla descrizione degli eventi sotto il profilo meteo, quello idrogeologico e di Protezione civile, anche alla luce e in raffronto con eventi di minore intensità, ma simile impatto avvenuti negli anni scorsi. Si tratta della prima parte della relazione, che sarà seguita nei prossimi giorni da una seconda che conterrà la stima dei danni per le diverse tipologie (abitazioni, auto, esercizi commerciali, ecc). A questa seconda parte si sta lavorando proprio in questi giorni anche ricontattando i cittadini che hanno già segnalato di aver subito danni. Contiamo di poter chiudere questo lavoro entro la fine dell'anno".