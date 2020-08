Aeroporto, a luglio traffico passeggeri in risalita: rispetto al 2019 però c'è un calo del 58,5%

All'aeroporto Falcone e Borsellino il mese di luglio si è chiuso con un totale di 321.565 viaggiatori contro i 775.265 dello scorso anno: -58,5%. E' quanto emerge dai dati elaborati dal servizio statistiche di Gesap, che comunque registrano una risalita rispetto a giugno (quando sono transitati 78 mila passeggeri, -96%) e ai mesi antecedenti contrassegnati dall'emergenza Coronavirus. Mesi neri per il trasporto aereo a causa del lockdown.

In larga parte, si tratta di traffico domestico (239.605 passeggeri), in calo del 51,45% su luglio 2019. I passeggeri dei voli internazionali sono stati infatti 81.960, con una flessione del 70,9% rispetto agli oltre oltre 281 mila di luglio 2019. A cavallo tra luglio e agosto 2020, è stata registrata una crescita del numero dei viaggiatori, con una media di 16 mila passeggeri al giorno e un indice medio di riempimento di quasi 120 passeggeri a volo. Numeri che fanno ben sperare per le statistiche di agosto, dove è previsto un flusso di oltre 450 mila passeggeri.

Piccola ripresa del numero dei voli, che a luglio sono stati 2.854, il 48,1% in meno rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Dopo mesi di quasi inattività a causa del Covid, e la successiva e lenta ripresa dei voli a partire da metà giugno, il progressivo annuale, da gennaio a luglio, segna un calo del 67% del traffico passeggeri (1.303.086 contro 3.958459 del 2019) e -59,8% sui movimenti (11.749 contro 29.270 del 2019).