Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Il Consorzio Arca in qualità di nodo della rete europea Enterprise Europe Network (EEN) organizza il 23 Marzo dalle ore 16.00 alle ore 17.00 con l'Università di Palermo e il consorzio Eit Health, il primo appuntamento di informazione sulla nuova programmazione europea, in particolare Horizon Europe, il webinar gratuito "Horizon Europe: il nuovo programma quadro per la ricerca e l'innovazione". Il primo appuntamento di informazione sulla nuova programmazione europea, in particolare sui finaziamenti Horizon Europe.

Durante l'incontro verrà presentata: - la struttura di Horizon Europe (Pillars, Missions e Partnerships) - il ruolo dei comitati tematici nazionali - un focus ssul Cluster 5 - Clima, Energia e Mobilità : il nuovo work - programme, la sua organizzazione, i contenuti tematici più rilevantii servizi di EEN Enterprise Europe Network a supporto di startup, PMI e spinoff L'incontro è rivolto a: -Ricercatori -Startup -Spinoff -PMI -Professionisti I relatori: Eleonora Riva Sanseverino - Professore ordinario di Sistemi di alimentazione - Università degli Studi di Palermo - Esperto nella configurazione tematica di Horizon Europe nel Cluster 5 'Clima, Energia e Mobilità' - Delegato del Rettore per le Relazioni Internazionali - Dipartimento di Ingegneria Anna Sangiorgi - è parte dello staff del Consorzio Arca. Responsabile di tutte le attività Enterprise Europe Network. Ambassador dal 2013 dell' European IP Helpdesk. La tematica: Horizon Europe - è il programma quadro di ricerca e innovazione che va dal 2021 al 2027.

Le istituzioni dell'Ue hanno raggiunto un accordo politico su Horizon Europe l'11 dicembre 2020. Su questa base, il Parlamento europeo e il Consiglio dell'Ue procedono all'adozione degli atti giuridici. Il primo piano strategico di Orizzonte Europa (2021-2024) è stato adottato nel febbraio 2021. I primi programmi di lavoro dovrebbero essere pubblicati entro aprile 2021. Per partecipare al webinar è obbligatoria la registrazione a questo link: https://bit.ly/3bQcJBp