Da Palermo a Los Angeles in solitaria in gommone: partita la nuova impresa di Sergio Davì

Sarebbe dovuta partire lo scorso 21 novembre, ma le pesanti avverse condizioni meteomarine nel Mediterraneo hanno impedito al palermitano Sergio Davì di dare inizio alla sua nuova impresa in solitaria. Finalmente oggi, alle 12.44, il gommonauta e il suo Aretusa Explorer hanno mollato gli ormeggi dal Marina Arenella, salutati da sponsor, parenti, amici e curiosi, per dare inizio alla sua Ocean to Ocean Rib Adventure. Prima tappa programmata l’isola di Maiorca (Baleari) dove ad attendere e accogliere il capitano, al termine delle sue prime 500 miglia nautiche, vi sarà Yann Crul, proprietario del Marina Cala d’Or.

A bordo di un Rib Nuova Jolly Prince 38cc (lungo circa 11 metri), motorizzato con due fuoribordo Suzuki DF300B dual prop ed equipaggiato con elettronica di bordo top di gamma Simrad e cartografia elettronica C-Map, il capitano coraggioso tenterà di raggiungere Los Angeles, navigando prevalentemente in solitaria, lungo una rotta per metà già da lui stesso battuta, per altra metà totalmente nuova. Ancora una volta farà tappa alle Baleari, a Gibilterra, alle Canarie e Capo Verde, traverserà l’oceano Atlantico tentando l’approdo in Guyana Francese per poi proseguire verso i Caraibi, la Colombia e Panama; una volta transitato il canale proseguirà verso il Guatemala, il Messico e quindi la California.

Oltre 10 mila miglia nautiche e circa tre mesi di viaggio, con alcuni ospiti d’onore a bordo per un paio di tratte, tra i quali Massimo Nalli (presidente di Suzuki Italia), Carlos Santaella Martinez (aftersales manager in Movil Motors Importador Suzuki por España), Ruben Rabadan Gallardo (corporate manager outboard marine division in Suzuki Motor de Mexico) e Stefano Germani (Financial Manager di I-Tronik).

L’impresa è supportata da importanti collaborazioni scientifiche per la conduzione di ricerche sulla relazione tra impatto antropico e salute dell’ecosistema marino. In particolare, Davì nel corso della sua avventura effettuerà dei campionamenti di acque marine che saranno analizzate dai ricercatori dell’Izs Sicilia e dell’ATeN Center dell’Università degli Studi di Palermo per rilevare la presenza di microplastiche e metalli pesanti. Inoltre, lo stesso Davì documenterà, attraverso materiale video-fotografico, il comportamento e lo stato di benessere della fauna marina e terrestre avvistata per apposite ricerche condotte dall’Izs del Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta.