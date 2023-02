Ugl creativi incontra i tifosi del Palermo, Virzì: "Riempiamo lo stadio"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Nel pomeriggio di giovedì 16 febbraio nei locali dell' Ugl Palermo il sindacato Ugl creativi ha incontrato Simone Scalici, Amministratore e fondatore del Gruppo Facebook Io Tifo solo P@lermo. UGL Creativi ha ricevuto in regalo una splendida sciarpa personalizzata con il nome del gruppo fondato nel 2012 che si contraddistingue per un'unica fede calcistica per i colori rosanero. "Riteniamo fondamentale instaurare - afferma Filippo Virzì Segretario regionale dell’UGL Creativi Sicilia - una nuova sinergia con il mondo dello sport, da Palermo inizia un nuovo percorso con Io Tifo solo Palermo perché lo sport è anche creatività quindi passione e fede, siamo vicini al popolo rosanero a cui auguriamo un pronto ritorno in Serie A lì dove il glorioso club rosanero merita di stare, adesso diamo fuoco alle polveri in occasione del grande match di sabato prossimo contro il Frosinone ma nel senso più sportivo del termine, parola d'ordine tutti allo stadio per una sana competizione".