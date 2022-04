The White Lotus 2, la serie Hbo si sposta a Cefalù: via ai casting per le comparse

Vi ricordate The White Lotus, la serie Hbo andata in onda su Sky che raccontava di un gruppo di persone in vacanza alle Hawaii a cui succedevano cose decisamente particolari? Per la seconda stagione è previsto un cambio di location con la storia che ci porta in un altro hotel dell'immaginaria catena alberghiera dei resort The White Lotus: nel nuovo attesissimo capitolo della serie il paradisiaco resort alle Hawaai ha lasciato il posto alle bellezze mozzafiato della Sicilia, e precisamente a Cefalù. Le riprese si gireranno tra il 23 maggio e il primo giugno nella cittadina normanna.

Come partecipare ai casting per fare la comparsa

E Tf corporation annuncia che nei giorni martedì 26 e mercoledì 27 aprile si terrà un casting per comparse rivolto a tutte le persone adulte con età compresa tra 18 e i 65 anni (i minorenni non saranno accettati). Nello specifico - si legge - siamo alla ricerca di:

Uomini/donne di bella presenza

Uomini/donne con fisico atletico, sportivo (portarsi costume da bagno, al casting sarà chiesto alle persone atletiche di fare una foto in costume da bagno)

Uomini/donne con tratti somatici stranieri (americani, nord europei, asiatici, latino americani)

Modelle/i per costumi da bagno

Bagnini/e e piloti di imbarcazioni

Lavoratori/trici nell’ambito della ristorazione e del settore alberghiero (camerieri, barman, hostess/steward, conducenti vetture)

Il casting si terrà nell'hotel Riva del Sole, lungomare Giuseppe Giardina 25, a Cefalù dalle 9 alle ore 13 e dalle 14 alle 18 "in base alle normative vigenti legate alla pandemia". Si potrà partecipare al casting solo prenotandosi prima al numero 379 18 93 540.

Requisiti indispensabili per accedere al casting:

• Essere in possesso di green pass rafforzato (con seconda dose conseguita non oltre i quattro mesi precedenti, o terza dose conseguita), il green pass sarà controllato all’ingresso del casting, non sono accettati green pass temporanei

• Essere muniti di mascherina ffp2 e fotocopia dei documenti fronte e retro leggibili (documento d’identità valido e tessera sanitaria)

• Se cittadini extra comunitari bisogna essere in possesso di un permesso di soggiorno valido per la durata delle riprese

• Non saranno ammesse persone che lavorano nell’arma, dipendenti statali o comunali e pensionati con quota 100.

Il cast italiano e internazionale

L'apprezzatissima satira sociale firmata Mike White (Enlightened – La nuova me, School of Rock) ha accolto quindi il cast italiano che va a unirsi a quello già noto: Sabrina Impacciatore (A casa tutti bene, 7 donne e un mistero) nei panni della manager del nuovo resort (sperando che non faccia la fine del collega Armond nella prima stagione); Beatrice Grannò (Doc – Nelle tue mani, Security) e Simona Tabasco (Lacci, Luna Park) in quelli di due ragazze del posto. Insieme alla rappresentanza italiana, sul set di The White Lotus 2 ci sono F. Murray Abraham, Jennifer Coolidge, Adam DiMarco, Meghann Fahy, Tom Hollander, Michael Imperioli, Theo James, Aubrey Plaza, Haley Lu Richardson, Will Sharpe e Leo Woodall.

Cosa vedremo in The White Lotus 2

I nuovi episodi, che saranno disponibili su Sky e su Now come i primi (disponibili on demand e in streaming), racconteranno una settimana di vacanza di alcuni degli ospiti e dei dipendenti di un esclusivo resort italiano della stessa catena del titolo, con le riprese che sono in corso in queste settimane presso il Four Seasons Hotel – San Domenico Palace di Taormina e toccheranno diverse location in città e nei dintorni, in Sicilia e non solo.