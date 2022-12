"Scatola fragile": il nuovo singolo di Emanuele Busalacchi

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Un sound Indie Pop, atmosfere calde e tanto sentimento per il brano “Scatola fragile”. Sono queste le caratteristiche del nuovo singolo del cantante palermitano Emanuele Busalacchi. Il testo e le musiche sono state scritte dallo stesso artista e poi prodotte e masterizzate da Studio Borealis a Palermo. "Scatola fragile rappresenta un pezzo di vita in cui tutti ci siamo ritrovati ", precisa Emanuele Busalacchi e continua: " L'esatto momento in cui senti crollare il mondo addosso e non trovi il modo per uscirne fuori. Resti intrappolato in un dolore sordo ed intenso che sei costretto a vivere da solo. Spero con questo brano di far sentire meno sole le persone che stanno affrontando momenti difficili. La musica è stata la mia migliore compagna e mi ha salvato in diversi momenti bui della mia vita".

Il videoclip è girato a Palermo da Ignazio di Fresco all’interno dell’accademia di Musica Moderna ed è disponibile su YouTube.