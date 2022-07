Saggio di fine anno della Bottega delle percussioni al comitato territoriale Olivella

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Si è conclusa ieri, nel quartiere Olivella, nel cuore della città di Palermo, una due giorni di musica ed eventi organizzati dal comitato territoriale Olivella (https://www.facebook.com/ComitatoTerritorialeOlivella) e La bottega delle percussioni. Le due realtà palermitane hanno dato vita, all’interno dei locali dell’ex convento San Basilio, al saggio per i giovani studenti della bottega delle percussioni.

La bottega delle percussioni è da anni un punto di riferimento per chi vuole accostarsi al mondo delle percussioni e a chi vuole intraprendere uno studio serio e approfondito. Ai suoi studenti ha sempre trasmesso l’importanza e il valore del suono delle proprie mani in quanto mezzo privilegiato di espressione musicale. Gli stessi maestri da anni hanno attivato corsi per i bambini, dai più piccoli ai più grandi, e corsi per bambini affetti da particolari patologie, utilizzando le percussioni come strumento di terapia.

Il comitato territoriale Olivella da anni ormai all’interno delle sale dell’ex convento San Basilio, ha attivato servizi necessari ai quartieri del centro storico e della nostra città. Il saggio di fine anno ha visto esibirsi bambini e giovani, che a ritmo di percussioni hanno intrattenuto i vari ospiti della giornata.

Si sono riunite nell'ascoltare i figli le varie famiglie che da anni attraversano gli spazi del comitato Olivella e le famiglie degli stessi bambini. La sinergia tra le due realtà associative della città di Palermo dimostra come dal basso si possano creare momenti di socialità per i nostri quartieri e territori, in un periodo che risente degli effetti della crisi sociale ed economica, accelerata dalla continua ombra della pandemia, i nostri quartieri e territori sono in grado di organizzarsi dal basso.