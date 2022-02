Donano tre tablet all'istituto comprensivo Guttuso di Carini

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

L'Usaid, Agenzia Governativa statunitense per lo Sviluppo Internazionale, ha stanziato ulteriori milioni di dollari da spendersi sul territorio italiano per combattere gli effetti della pandemia. Il progetto di USAID, per il tramite la Fondazione Rotary, ha individuato come destinatari finali del progetto i 13 Distretti Rotary italiani, anche quello 2110, che dovranno realizzare i loro interventi sul territorio in accordo alle regole della Fondazione stessa e con quelle di USAID. Il Distretto 2110 Sicilia e Malta, guidato con grande competenza dal Professore Gaetano De Bernardis ha deciso di sviluppare la prima parte del programma con un progetto nel settore dell’educazione. Il progetto sta dotando – attraverso i Club che operano sul territorio - le scuole siciliane e maltesi di tablet di ultimissima generazione perché possano essere assegnati, in comodato d’uso, a studenti bisognosi che non dispongono di strumenti per la didattica a distanza (DAD) o per interventi educativi nelle scuole.

Il Rotary Club Palermo Montepellegrino guidato dal professore Antonio Fundarò, con delibera del consiglio direttivo del Club, ha donato, stamattina, al dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo "Renato Guttuso" di Carini la professoressa Valeria La Paglia tre tablet Samsung “TAB A7” da destinare agli alunni della scuola. Il Rotary del Distretto 2110 non è nuovo ad iniziative di questo genere. Da sempre si occupa, infatti, dei temi dell’istruzione e dell’educazione. Abitualmente promuove progetti (proprio sul territorio siciliano) che si focalizzano sull’alfabetizzazione, sull’alternanza scuola lavoro, andando, sovente, in aiuto alle scuole. “Un grazie oltre cha al governatore Gaetano De Bernardis, sensibilissimo alle tematiche del mondo della formazione e dell’educazione, anche a USAID, l’Agenzia Governativa statunitense per lo Sviluppo Internazionale.

Dobbiamo essere preparati a facilitare l’apprendimento nel migliore modo possibile. Dobbiamo agire alla base e fare in modo che nessuno studente si trovi nella condizione di non poter utilizzare, ai fini didattici, la tecnologia. Questo è il punto di partenza imprescindibile per la scuola del futuro” ha commentato Antonio Fundarò, presidente del Club Rotary Palermo Montepellegrino nel ringraziare, congiuntamente, la preside professoressa Valeria La Paglia, dell’Istituto Comprensivo Renato Guttuso di Carini, per la grande attenzione ai temi dell’inclusione e dell’innovazione didattica e tecnologica e per aver risposto positivamente alla richiesta del Rotary Club Palermo Montepellegrino rappresentato, in Istituto, anche dal segretario del Club l'architetto Antonino Genova.