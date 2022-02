Associazione Frates, un'autoemoteca per donare il sangue davanti alla clinica Maddalena

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Se sei in buona salute ed hai un’età compresa fra 18 e 60 anni, potrai contribuire dedicando pochi minuti del tuo tempo per salvare una vita! Presso il piazzale esterno della struttura La Maddalena, in via San Lorenzo 312d, sarà presente l’autoemoteca dell'associazione Fratres di Palermo per accogliere i donatori abituali per la donazione di sangue intero o chi volesse diveltarlo effettuando la registrazione ed un esame di idoneità che consiste in una visita medica e un prelievo di sangue



Durante la donazione oltre agli esami di legge previsti, verranno eseguiti i seguenti aggiuntivi:

- Troponina (esame sul rischio cardiovascolare);

- Trombofilia ( test genetico);

- test sierologico quantità di anticorpi virus covid 19 (per i donatori che hanno effettuato il secondo richiamo del vaccino e sono trascorse tre settimane).



Per ricevere maggiori informazioni e per prenotare la donazione o la pre-donazione contattare i seguenti numeri del Gruppo Donatori Fratres Palermo: 091-7510685; email gruppofratrespalermo@gmail.com. L’evento è organizzato in collaborazione con l'Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Villa Sofia-Cervello e l'associazione Fratres di Palermo