Il principe Carlo di Borbone delle due Sicilie cittadino onorario del comune di Monreale

Il Principe Carlo di Borbone delle Due Sicilie, Duca di Castro e Capo della Real Casa, accompagnato dalla figlia Maria Carolina e dalla sorella Beatrice, ha ricevuto la cittadinanza onoraria del Comune di Monreale da parte del sindaco Alberto Arcidiacono. La cerimonia si è tenuta nella Sala Rossa, alla presenza, tra gli altri, della Giunta municipale e del nobile Antonio di Janni, delegato vicario della Sicilia del Sacro Militare Ordine Costantiniano di San Giorgio, promotore nella cittadina normanna dell'iniziativa "Briciole di Salute", che gode dell' alto patrocinio dell' Arcivescovo di Monreale, Monsignore Michele Pennisi. Del progetto è madrina Sua Altezza Reale la Principessa Beatrice di Borbone delle Due Sicilie, Gran Prefetto Costantiniano, divenuta cittadina onoraria di Monreale nei mesi scorsi. Prima della cerimonia è stata inaugurata la poltroncina montascale installata nello scalone del Palazzo Comunale.

Un dono dei Principi, soltanto l'ultima manifestazione di una lunga serie di iniziative sociali, assistenziali e filantropiche a favore del territorio monrealese da parte dell'Ordine Costantiniano di San Giorgio e della Famiglia Reale. Contestualmente, è stata scoperta la targa che perpetuerà, nel tempo, il senso della donazione. Un altro momento molto significativo è stato rappresentato dalla visita presso l'Abbazia di San Martino delle Scale. La Famiglia Reale, i Cavalieri Costantiniani e diverse personalità sono stati accolti del Reverendissimo Abbate di San Martino, Dom Vittorio Rizzone, e dai confrati. L'illustrissimo prelato, a conclusione della colazione, ha condotto gli intervenuti tra le stanze del maestoso complesso da poco restaurato e gli spazi del Museo. Tra i regali ricevuti dai tre esponenti della Famiglia Reale, figurano due pubblicazioni di grande valore, edite dalla Fondazione "Thule Cultura".

Si tratta, nello specifico, de "L'Ordine Costantiniano di San Giorgio- La regola di San Basilio" di Attilio Mordini donata dal professore Tommaso Romano. Il secondo volume, dal titolo "L' Ordine Teutonico in Sicilia 1197-2019" è stato consegnato dallo stesso autore, il professore Antonino Sala, balivo di Sicilia dell'antico e prestigioso Ordine Teutonico. La Duchessa di Calabria e di Palermo, Sua Altezza Reale Principessa Maria Carolina di Borbone delle Due Sicilie ha fatto visita, inoltre, a "La Casa del Sorriso" di Monreale e alla palestra "Oxygen" di via Filippo Paruta, a Palermo. La Duchessa di Calabria e di Palermo ha donato generi alimentari ai bambini della struttura e alcune tute agli atleti affetti dalla sindrome di Down e diversamente abili che si allenano e si cimentano in varie attività sportive.