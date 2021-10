VIDEO | Dai banchi di scuola alla serie di Ammaniti: alla palermitana Giulia Dragotto il premio "Stella nascente"

Quando è salita sul palco del FeST di Milano e ha ritirato il premio dei Serial Award non riusciva a non pensare tra le lacrime "Come sono arrivata qui?". I mille provini, il lockdown durante le riprese, le speranze di un'adolescente. La protagonista di Anna, occhi grandi e volto pulito, si racconta