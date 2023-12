Online il video di "Come un bambino" del cantautore palermitano Valerio Massaro

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Un dialogo sentimentale col proprio bambino interiore, ma anche un video per esaltare le eccellenze territoriali siciliane. E' online da oggi “Come un bambino”, il nuovo singolo del cantautore Valerio Massaro, estratto dall'album presto in uscita "Sembrava impossibile" (Link YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=_nfCb5uglFo).

La canzone si sviluppa come un viaggio introspettivo e onirico, un dialogo quasi materno con se stessi e il proprio bambino interiore. Una connessione perduta e ricercata volta a recuperare quello sguardo innocente che non ancora ferito e totalmente aperto all’amore e per questo capace di meraviglia e stupore di fronte al mondo. Il videoclip è realizzato dallo studio di produzione cinematografica Pensante Film di Giovanni Mazzarà. Le riprese sono ambientate sulle rive del lago Poma a Partinico, nella frazione rurale di Borgo Parrini e nella terrazza del Santuario di Altavilla Milicia. Il brano si può ascoltare su tutte le piattaforme: https://open.spotify.com/intl-it/track/7mFsUisUlsXArVVbJJw2kc?si=d514074b406a4145