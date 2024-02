"Non è normale, se è violenza non è amore, è reato": alla Feltrinelli si presenta il libro di Cathy la Torre

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Sabato 24 febbraio alle 17 alla Feltrinelli di via Cavour la presentazione del libro" Non è normale, se è violenza non è amore, è reato" edito Feltrinelli.

Il libro scritto dall' Avvocato Cathy la Torre, attivista per i diritti umani, annoverata dalla rivista Forbes tra le cento avvocate probono d'Europa, dirige lo studio legale Wilside Human First. L'autrice dialogherà con Angela Fundarò, presidente del pool antiviolenza e per la legalità, che l'ha insignita del Premio Coraggio Emanuela Loi, sulle molte facce della violenza e come fronteggiarle legalmente, un "bignami" capace di fornire gli strumenti necessari per coltivare l'amore senza cercare di compiacere gli altri e annullare il proprio io, ma soprattutto per non confonderlo con ciò che è reato Cathy La Torre che recentemente ha incontrato Papa Francesco e dialogato su tanti temi che riguardano l'identità di genere, è stata amica inseparabile della scrittrice Michela Murgia.