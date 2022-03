Musica, è online "Formula 1": il nuovo singolo del rapper palermitano Sciacato

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

“Formula 1” è il titolo del nuovo singolo del rapper Palermitano “Sciacato” in collaborazione con altri due rapper noti della scena Palermitana “Zoro Don” e “ Freddie Sperone” . Con questa collaborazione i tre Rapper vogliono raccontare un tipico weekend spensierato tra amici nella Palermo del divertimento. Potete trovare il video nel canale YouTube “Sciacato Official”. Il Management è a cura di Giuseppe Chiovaro Alias“ Dr. Psycho Night".

Sciacato già in passato ha rivoluzionato la scena di Palermo, battendo tutti i numeri possibili solo col suo pezzo di debutto, intitolato appunto”Palermo”, di Zoro Don e Freddie Sperone ne abbiamo già ha parlato in altri articoli che vi consigliamo di andare a leggere. Adesso tutti i fans si chiedono è solamente un singolo? Nascerà un trio? Chi lo sa... Al Momento non ci resta che ascoltare “Formula 1” e seguirli per rimanere aggiornati sulle future news…

Link utili Formula 1: https://www.youtube.com/watch?v=oUUJ6VSZi6U