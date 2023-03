"La Notti Triunfanti", il nuovo album di Michela Musolino che incanta Memphis con la sue canzoni in siciliano

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

La cantante Siculo-Americana Michela Musolino, originaria di Borgetto, lodata a livello internazionale per la sua capacità unica di reinterpretare la musica folkloristica strettamente in lingua siciliana, fusa con rinomati generi musicali americani, per rispecchiare la storia e il movimento delle persone e le loro tradizioni musicali dal Vecchio Mondo al Nuovo. Michela, fiera delle sue origini palermitane tiene salde le sue radici e usanze Siciliana da sempre adesso trasferita a Memphis ora si può dire che il sud italiano incontra il sud americano nella rivisitazione musicale di un racconto universale senza tempo dal titolo "La Notti Triunfanti" disponibile all' acquisto nei migliori negozi di musica online.

Dai tradizionali sonetti siciliani infusi con lo swing di Beal Street alle ninne nanne con un tocco rockabilly, le tradizioni della Sicilia e del Sud Italia si infrangono nella ricca cultura musicale di Memphis mentre la voce e lingua siciliana di Musolino fluttua liberamente tra i secoli, intrecciando melodie antiche e moderne. La stessa Michela Musolino dice: "La parte divertente di queste canzoni, per me, è che tutte si avvicinano ad aspetti diversi", alcune delle canzoni parlano della Vergine Maria, altre parlano dell'aspetto religioso a tratti Natalizio, alcune riflettono la routine lavorative giornaliera degli artigiani Siciliani e molto altro, quindi forniscono una sorta di esame multi-aspetto". Quella natura mutevole della musica mentre passa da una cultura all'altra nel tempo è qualcosa di cui Musolino ne è affascinata, ed è un elemento che ha voluto ricreare portando con sé queste canzoni del vecchio mondo a Memphis, dove sono state registrate e mixate all' Electraphonic Studio da Adam Hill e prodotto da Mario Monterosso.

Musolino come cantante è affiancata nell'album da un cast eclettico di musicisti di Memphis, tra cui Mario Monterosso alle chitarre, T Jarrod Bontà al piano e organi, Jeremy Barzizza al basso e al flauto, Alice Hansen al violino e Tom Lonardo alla batteria, con accompagnamento voce di Mario Monterosso e Adam Hill. Michela inoltre aggiunge “Nel ricreare le canzoni, abbiamo cercato di mantenere il più vicino possibile alle melodie originali, aggiungendo anche ritmi e suoni unici che compongono le tradizioni di Memphis. Volevamo solo vedere cosa sarebbe successo con il contributo collettivo della band che influenzasse la naturale evoluzione di queste canzoni. E questo è davvero ciò che fa la musica folk.

Continua ad evolversi con tutti coloro che cantano o suonano quella canzone aggiungendo qualcosa di se stessi e la loro esperienza unica. Ce da aggiungere che non è la prima volta che Michela Musolino fonde le sonorità Siciliane con altri generi, tra i tanti esempi ce anche il brano Shanshu in Sicily una moderna reintrerpetazione di Mi Votu e Mi Rivotu, canzone resa famosa dalla cantante Licatese Rosa Balistreri e Folk Palummedda entrambi canzoni da lei interpretate strettamente in lingua Siciliana, orchestrate e arrangiate dal Siculo-Americano Raf n' Soul nonché DJ/Producer e membro della Recording Academy Grammy Awards. Michela Musolino da anni mantiene solide le radici Siciliane e le porta in giro per il mondo come si evince dalle informazioni nel suo sito ufficiale www.michelamusolino.com