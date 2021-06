"Lo specchio dei riflessi", la psicologa Roberta Scimeca presenta il volume dell’autrice Raffaella Orlando

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Nella splendida cornice dell'Auditorium che sorge nei locali dell'ex Chiesa di San Mattia ai Crociferi Sabato 12 Giugno 2021 alle ore 15.45, Roberta Scimeca psicologa presenterà il volume "Lo Specchio dei riflessi"e ne parlerà con Raffaella Orlando autrice del volume presente nella collana Aquiloni di Edity, casa editrice indipendente palermitana. L’ingresso è libero sino ad esaurimento posti, nel rispetto delle normative anti-Covid19. In questa nuova avventura, presente nella collana Aquiloni, Lo specchio dei riflessi è una storia fantastica ambientata in fondo al mare. Grazie alla splendida storia ideata da Raffaella Orlando e attraverso le splendide tavole di Antonio La Malfa accompagneremo il piccolo Pablo nella sua avventura in cui riuscirà a comprendere meglio le vicissitudini del padre Carlos. In un modo semplice, tenero e diretto, questa storia adatta ai più piccoli, farà riflettere anche gli adulti.