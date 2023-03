La "tavulata" di San Giuseppe a Gangi: ai bambini delle scuole lenticchie, baccalà e arancia

A Gangi in occasione delle festività di San Giuseppe ritorna un’antichissima tradizione, quella “da tavulata di San Giuseppe”. Su proposta della commissione mensa, oggi venerdì 17, è stato servito ai bimbi, di tutti i plessi della scuola dell’infanzia e quella primaria, il pasto tipico composto da: pasta e lenticchie, baccalà fritto e finocchi, pane e arancia.

A partecipare all’importante momento di condivisione, nel plesso Don Bosco, il parroco, della parrocchia del Santissimo Salvatore e Santa Maria, don Luigi Volante(che ha benedetto a tavulata) e il sindaco di Gangi Giuseppe Ferrarello che ha detto: “Un messaggio importante quello del tipico pasto di San Giuseppe che la scuola vuole lanciare non solo per la tradizione ma per il significato religioso della festa”.