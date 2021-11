Sviluppo del retail post covid, alla Lumsa un caso di successo: la storia di Giglio.com

Nell'aula magna del dipartimento di Giurisprudenza della Lumsa di Palermo, insieme all’associazione dei laureati Bocconi Alumni Chapter Palermo, si è tenuto un incontro in presenza e anche in streaming dal titolo evocativo "Sviluppo del retail post covid, un caso di successo".

Un'occasione propizia per delineare le tendenze attuali e il futuro vicino dell'e-commerce di prossimità, che ha permesso di approfondire le relazioni fra la pandemia da Covid-19, la rivoluzione digitale e il commercio di vicinanza. Ampio spazio, così, è stato dedicato alla sfida portata dal cosiddetto omnichannel retail.

Ad aprire i lavori Gabriele Carapezza Figlia, direttore del dipartimento di Giurisprudenza della Lumsa. Ad introdurre l'incontro Iolanda Riolo, Chapter Leader Bocconi Alumni Palermo. "Due le parole magiche di questo appuntamento che ha lo scopo di far rete: cultura e impresa - spiega l'imprenditrice a capo delle concessionarie Riolo -. Uno dei cavalli di battaglia delle imprese oggi è il digitale. Il Covid è stato un turbo che ha dato una bella accelerazione, ma se non ci fosse stato il Dna, una cultura aziendale visionaria all'interno di queste aziende che hanno poi sviluppato queste strategie, non si sarebbe potuto registrare un'inversione di rotta in tal senso".

Durante l'incontro gli interventi di Giovanni Battista Dagnino, presidente del corso di laurea magistrale in Economia e Management e professore ordinario di Economia e gestione delle imprese alla Lumsa, Sandro Castaldo, professore ordinario di Economia e gestione delle imprese nell'Università Bocconi di Milano e presidente della Società Italiana di Management e infine Giuseppe Giglio, Ceo di Giglio.com. E' la storia dell'imprenditore palermitano a catturare l'attenzione del pubblico. "Una storia che parte nel '96 quando internet stava appena per affacciarsi - spiega Giuseppe Giglio -. Mi piace raccontare che Giglio.com nasce per legittima difesa, perché quel ragazzo di allora aveva bisogno di trovare una strada. Eravamo agli albori di internet. Mi son detto "vediamo che succede". Non fu facile trasferire questa visione a mio padre. Ma io dietro ad una cassa, dietro ad un bancone non mi ci sarei visto mai". A fare da eco a queste parole, ancora Iolanda Riolo che sul finale lancia un augurio ai giovani: "Nella massima confusione tanto apprezzata da Confucio i giovani devono trovare nuove strade. Questa storia emozionante deve insegnare ai giovani che si deve guardare avanti, persino oltre, se si vuole trovare la strada".