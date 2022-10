Giusina in cucina, nuovo libro e nuova trasmissione: la doppietta golosa della food blogger palermitana

Un nuovo libro e una nuova trasmissione. Autunno prospero per la food blogger palermitana Giusi Battaglia, 46 anni, conosciuta come "Giusina in cucina" dal nome del format che l'ha resa popolare in tutta Italia.

A un anno di distanza dal fortunato debutto con “Giusina in cucina. La Sicilia è servita” (Cairo Editore), Battaglia torna in libreria e su tutti gli store digitali con “Viaggio in Sicilia” (Cairo Editore), un nuovo viaggio culinario nelle gustose tradizioni della Trinacria.

Le genovesi di Erice, il buccellato, antipasti, primi, secondi e leccornie varie come il misto di fritti che comprende panelle, cazzilli, sfincione, arancine pronte da gustare e una speciale sezione dedicata allo street food: tantissime nuove ricette, tra le più classiche, gustose e curiose di una terra che ha fatto della varietà e della qualità degli ingredienti la sua eccellenza.

Ma c'è spazio anche per una nuova avventura sul piccolo schermo: dopo essersi affermata su Food Network con il già citato “Giusina in cucina” e lo spin off “Giusina in Cucina - Seacily Edition”, è in arrivo “Ci vediamo al bar – Sapori di Sicilia in sfida”, un viaggio alla scoperta dei bar dell’Isola. Al fianco di Giusi Battaglia, ci sarà un altro palermitano doc, Paolo Briguglia, attore di cinema e fiction. La trasmissione andrà in onda da giovedì 27 ottobre alle 22 su Food Network canale 33 e in streaming su discovery+,

In “Ci vediamo al bar – Sapori di Sicilia in sfida”, Battaglia e Briguglia visiteranno due locali a cui sono legati, famosi per una particolare specialità della rosticceria e pasticceria siciliana, che sarà oggetto della sfida. Lasciandosi affascinare dalle vetrine colorate e dalle chiacchiere della clientela, Giusina e Paolo assaggeranno la stessa specialità nelle due versioni preparate dai bar in sfida, mettendone in luce caratteristiche e peculiarità. Per la food blogger sarà anche l’occasione per curiosare in cucina e mettere le mani in pasta, seguendo in prima persona i passaggi delle varie preparazioni.

Ad avere l’ultima parola, però, sarà la gente incontrata per caso in strada che, dopo aver assaggiato le specialità di puntata, senza conoscerne la provenienza, deciderà a chi dare il proprio voto, decretando quindi il vincitore. Le specialità protagoniste di queste 5 puntate non hanno bisogno di presentazioni: dall’arancina al cannolo, dallo sfoglio delle Madonie, alla pizzetta fino al calzone, per un viaggio che toccherà Palermo, Piana degli Albanesi, Petralia, Polizzi Generosa e Cefalù.

“Ci vediamo al bar – Sapori di Sicilia in sfida” prende ispirazione da Nati Stanchi (2002), il primo film dei palermitani Ficarra e Picone, in cui Salvo e Valentino trascorrono intere giornate nel bar del loro paese, per sostenerne l’economia. E proprio Ficarra e Picone saranno le voci della presigla del programma, ma non solo: le puntate avranno anche lo stesso voice over del film, con l’attore, un altro palermitano, Marcello Mordino. A completare il racconto ricco di colori, voci e tradizioni della Sicilia, anche le musiche del compositore di Scordia Paolo Buonvino.