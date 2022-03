VIDEO | L'oratorio con la casa della Santuzza, la suite dell'Hotel delle Palme: i luoghi delle Giornate Fai di primavera

PalermoToday ha visitato in anteprima alcuni dei gioielli che apriranno le porte sabato 26 e domenica 27 marzo in occasione delle "trenta primavere" dell'iniziativa. La delegazione di Palermo presenta sette aperture speciali articolate in due itinerari, uno barocco con tre siti e uno Liberty con altri tre luoghi. Visite anche al museo Falcone-Borsellino